Po četrtem mestu v slovenski ligi v minuli sezoni, kar je najslabša uvrstitev kluba v zadnjih dvajsetih sezonah, je Gorenje v letošnjo vstopilo z mladim in neizkušenim igralskim kadrom. Deset fantov je še lani igralo za mladinsko ekipo, povprečna starost 20-članskega kadra je manj kot 23 let, brez treh starejših igralcev (David Miklavčič, Aljaž Panjtar, Emir Taletović) pa zgolj 21. Za nameček je klub sezono začel s proračunom, ki je bil kar za dve tretjini nižji kot v preteklosti, toda kljub vsemu je ekipa iz Šaleške doline nepričakovano postala prvak Slovenije. Na 25 tekmah je kar 22-krat zmagala ter le dvakrat izgubila z golom razlike (na gostovanjih pri Trimu z 28:29 in Ormožu z 25:26) in enkrat remizirala (doma proti Loki s 24:24), za nameček pa se je v evropskem pokalu prebila v polfinale, kjer je nesrečno izpadla proti grški ekipi AEK iz Aten.

Sredina zmaga proti Krki v Novem mestu je znova potrdila, da postaja prestolnica Dolenjske vedno bolj srečen kraj za Gorenje. Prav tam so si Velenjčani maja 2013 s skalpom Krke z 41:20 krog pred koncem priigrali zadnji naslov državnega prvaka pred letošnjim, v ekipi takratnega trenerja Branka Tamšeta pa so igrali Jure Dolenec, Marko Bezjak, Matej Gaber, David Miklavčič, Dino Bajram, Fahrudin Melić, Niko Medved, Klemen Cehte, Luka Dobelšek, Peter Pucelj… V dvorani Marof so maja 2019 po sušnih šestih letih končno le osvojili lovoriko – pokal Slovenije, potem ko so v polfinalu premagali Celje Pivovarno Laško z 29:27, v finalu pa Krko s 24:20. In tretjič je Marof postal Gorenjev predvčerajšnjim zvečer, ko je z 22:28 padla domača Krka za predčasno osvojeni četrti naslov državnega prvaka v klubski zgodovini.

Trener Jovičić: Še nikoli v ligi ni zmagal takšen »avtsajder«

Vedno mirni, preudarni in skromni trener Zoran Jovičić, v Tuzli rojeni nekdanji reprezentant Slovenije (140 tekem, 394 golov, srebro na EP 2004), je ves čas uspešno umirjal evforijo, »zavore« pa spustil šele po zmagi v Novem mestu. »V zgodovini slovenske lige se še ni zgodilo, da bi takšen 'avtsajder', kot smo bili mi pred letošnjo sezono, postal prvak. Pred prvenstvom nas nihče ni uvrščal niti med tri najboljše klube v Sloveniji, zdaj pa smo prvaki. Je to realno? Mislim, da ne, čeprav smo prvi,« je dejal Zoran Jovičić, »oče rokometnega otroškega vrtca« iz Velenja. »To je fantastičen uspeh. Vsi v klubu in okoli njega smo dali vse od sebe in vsi smo zaslužni za naslov, ki ga poklanjamo predvsem naši navijaški skupini Šaleški graščaki. Verjamem, da se bodo navijači še dolgo veselili, sem pa vesel, srečen in ponosen, da smo spisali tako lepo poglavje klubske zgodovine,« je dodal 45-letni Jovičić, ki je moral v zaključku letošnje sezone zaradi poškodbe ramena igrati tudi brez motorja ekipe Aleksa Kavčiča: »On je naš najboljši igralec, zame celo najboljši v slovenski ligi. Ostali fantje so ga uspešno nadomestili in iz tekme v tekmo se je njegova odsotnost manj poznala.«

Le sedem let mlajši od trenerja Jovičića je kapetan David Miklavčič (38), ki bo v soboto na domači tekmi proti Mariboru Braniku v Rdeči dvorani tudi uradno prevzel pokal za naslov državnega prvaka. Nekdanji levoroki slovenski reprezentant (107 tekem, 149 golov) je za Gorenje že igral med letoma 2010 in 2013, nato okrepil nekaj klubov (Dinamo Minsk, Celje Pivovarna Laško, francoski Tremblay, Zagreb), leta 2018 pa se je vrnil v Šaleško dolino. »Končno je konec. Ves maj se že borimo in vsaka tekma je na nož. Zmaga proti Krki je bila le pika na i celotne sezone, ki je bila mogoče povprečna, vendar pa je bil njen zaključek (sedem zaporednih zmag – dvakrat Celje Pivovarna Laško, po enkrat Riko Ribnica, Koper, Maribor Branik, Izola Butan plin, Krka, op. p.) zares vrhunski. Izkoristili smo tudi slabo igro drugih klubov in zasluženo vzeli naslov. Trenutno se verjetno še ne zavedamo v celoti, kaj smo dosegli. To bo prišlo šele čez kakšen dan za nami,« meni David Miklavčič, ki je na 23 ligaških tekmah v tej sezoni dosegel 47 golov.