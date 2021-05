V četrtek je bilo opravljenih 3961 PCR-testov in 30.209 hitrih antigenskih testov. Skupaj so potrdili 471 novih primerov okužbe, kar je bistveno manj kot dan prej, ko so jih potrdili 597. Nižji je tudi delež pozitivnih, ki je v četrtek zanašal 11,9 odstotka, v sredo pa 12,9 odstotka.

Po podatkih vlade je hospitaliziranih 443 oseb, sedem manj kot dan prej, od tega jih je 125 (dva manj) na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 35 covidnih bolnikov. Umrlo je šest oseb s covidom-19.

Sedemdnevno povprečje se je še nekoliko znižalo, iz 494 je padlo na 466. Po podatkih Sledilnika covid-19, je trenutno v državi 8.155 aktivnih primerov okužb. Po napovedih Instituta Jožef Stefan (IJS) pa bi v zeleno fazo lahko prešli okoli 25. maja.