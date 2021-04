Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je danes povedal, da so prve okužbe z novim koronavirusom v Evropi potrdili pred 462 dnevi. Od tedaj so okužbo potrdili pri 5,5 odstotka prebivalcev evropske regije WHO, ki vključuje 53 držav, tudi Rusijo. Popolnoma zaščitenih s cepivom pa je sedem odstotkov prebivalcev.

Resnično število okužb veliko višje or uradnega Doslej so v evropskih državah potrdili 51,3 milijona okužb, od tega 1,37 milijona v zadnjem tednu. Strokovnjaki opozarjajo, da je resnično število verjetno še veliko višje. Število okužb v Evropski uniji je medtem preseglo 30 milijonov, kažejo posodobljeni podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Do konca minulega tedna se je v EU, ki ima okoli 450 milijonov prebivalcev, okužilo 30,17 milijona ljudi. V tednu dni se je število okužb povečalo za okoli 845.000. Največ okužb so potrdili v Franciji, Italiji, Španiji in Nemčiji. V EU je covid-19 doslej zahteval 678.000 smrtnih žrtev, še kažejo podatki ECDC. Kluge je medtem povedal, da so v evropski regiji WHO doslej porabili 215 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19. Okoli 16 odstotkov prebivalcev je prejelo vsaj en odmerek, je dejal regionalni direktor WHO. Dejal je še, da je evropska regija pretekli teden prvič v dveh mesecih zabeležila bistven upad v številu okuženih z novim koronavirusom. Obenem je opozoril, da število okužb ostaja zelo visoko.