Floridska zasedba je po zmagi nad vodilno ekipo vzhodne konference zadržala peto mesto na Vzhodu, enako razmerje zmag in porazov (39-31) ima tudi New York na šestem mestu.

Nastop v končnici so si zagotovili tudi košarkarji iz Denverja, ki so v Minneapolisu slavili s 114:103. Prvo ime dvoboja je bil Srb Nikola Jokić, ki je volkovom nasul 31 točk, od tega 16 v prvi četrtini.

Najboljša predstava Čančarja

Izkazal se je tudi Slovenec v koloradski zasedbi Vlatko Čančar, ki je v 17:51 minute dosegel 14 točk, kar je njegov strelski rekord v ligi NBA. Čančar je pobral tri žoge pod svojim obročem in zbral dve podaji.

V vzhodni konferenci so si nastop v končnici že zagotovili Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee, Atlanta, Miami in New York, mesto od sedmega do desetega mesta, ki prinaša izločilne boje, pa Boston, Charlotte, Indiana in Washington.

V zahodni konferenci so si neposreden nastop v končnici že izborili Utah, Phoenix, Los Angeles Clippers in Denver. Dallas Luke Dončića na zadnjih dveh tekmah rednega dela sezone proti Torontu in Minnesoti potrebujejo ali eno zmago ali poraz Los Angeles Lakers, pa ne bodo slabši kot šesti na zahodu.

V igri za preboj do šestega mesta sta tudi Portland in Los Angeles Lakers, mesto od sedmega do desetega mesta pa so si že zagotovili Golden State, Memphis in San Antonio.

Dallas bo v noči na soboto gostil Toronto, Denver bo gostoval v Detroitu, Miami pa v Milwaukeeju.