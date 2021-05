Za hotelske goste v hotelu Zdravilišče Laško je na voljo prenovljeno termalno kopališče z novim savna centrom, od 18. maja načrtujejo odprtje tudi zunanjega bazena. Za hotelske in dnevne goste je odprt povsem prenovljen Center zdravja in dobrega počutja, kjer so mogoče wellness storitve, nege, masaže in kopeli.

Kar trenutno še ni odprto, je Termalni Center Thermana Park z bazeni pod razpoznavno stekleno kupolo. Otvoritev slednjih je v načrtu za 7. junij, ko se odpira tudi preostali kompleks Thermana Park - poleg Termalnega Centra še Wellness Spa Center in hotel Thermana Park superior za turistične goste.

Vkolikor bo glede na vladno sproščanje ukrepov možno, predvidevajo odprtje vseh termalnih in wellness storitev za dnevne goste v kompleksu Thermana Park še pred tem datumom. Beležijo namreč izjemno veliko povpraševanje dnevnih gostov, ki si želijo nekajurnega sproščanja v bazenih in savnah, vendar tega aktualne omejitve še ne dovoljujejo.