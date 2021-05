Motokros proga v Lembergu pri Šmarju je v zadnjih mesecih dobila novo podobo. »Veliko dela nas še čaka,« je poudarjal svetovni prvak v najmočnejši kategoriji MXGP Tim Gajser, ko so si sledila vprašanja novinarjev o Tiga243landu, kot je poimenoval progo z večnamenskim objektom, ki ga prav tako prenavljajo. Zadnje mesece je v pripravo proge vložil ogromno truda, na tem prizorišču pa je oddelal tudi najobsežnejši del priprav. »Usedem se tudi v bager in na traktor. Pomagam pri vsem, kar je treba postoriti, imamo pa tudi pridno ekipo,« je pohvalil sodelavce. Kmalu bo projekt na Kozjanskem za vsaj nekaj mesecev v drugem planu, 13. junija se v Rusiji namreč (končno) začenja svetovno prvenstvo in takrat bo osredotočen na branjenje naslova svetovnega prvaka.

Z Gajserjem smo se imeli možnost pogovarjati, ko so njegovi sodelavci ravno namakali prenovljeno progo, ki je ob sončnih dneh povsem suha. »Za kvalitetne in množične treninge, pa morda tudi za tekme, bo proga primerna, ko bomo uredili zalivalni sistem,« načrte razkriva 24-letni Makolčan, ki je trenutno najemnik motokros centra, a ga želi v prihodnje odkupiti. Novo traso proge je zasnoval sam: »Kar sem si zamislil, sem postavil na papir, progo sem sam dizajniral. Nato pa so v Lemberg prišli profesionalci iz Italije, vse so si ogledali in predlagali izboljšave. Zdaj je to moderna proga, široka, ima nekatere karakteristike prog v svetovnem prvenstvu. Tudi proga v Makolah je bila vrhunska, predvsem tehnično. Ta proga je večja, razpotegnjena, udobnejša, prizorišče je v miru, sredi ničesar, in to nam ustreza.«

Veseli ga, da so ga ljudje v Lembergu toplo sprejeli, da si številni njegove treninge ogledajo tudi v živo, na novo urejena proga pa je velik doprinos vsej panogi v Sloveniji, saj so slovenski motokrosisti s tem dobili dodatno možnost kvalitetnega treninga. Da je Gajser vseskozi vpet v urejanje proge, smo videli, ko se je po tiskovni konferenci prvič podal na progo in opazil večji kamen na enem od robov proge. Ugasnil je motor in na to takoj opozoril sodelavce. Za zdaj je Gajser v tem letu tekmoval na dveh tekmah državnega prvenstva Italije in bil odličen v vseh štirih vožnjah. Pred začetkom sezone SP se bo odpravil še na eno dirko. V zadnjem mesecu Gajser načrtuje trde treninge, bolj ko se bo bližal začetek svetovnega prvenstva, več bo na motorju, kondicijsko vseskozi ohranja dobro pripravljenost. »Pritiski v svetovnem prvenstvu bodo veliki, ker branim naslov, a vsi začnemo z ničle. Še vedno pa je glavni cilj, da naslov prvaka obranim,« je o pričakovanjih povedal Gajser, ki je bil vesel, da je lahko v Lembergu gostil svoje kolege iz različnih disciplin motošporta in kartinga.

Svojega motorja v primerjavi s preteklo sezono Gajser ni pretirano spremenil: »Izboljšali smo malenkosti, da je motor še udobnejši. Zelo sem zadovoljen z njim.« Čeprav je bil lani svetovni prvak, je prepričan, da ima še veliko prostora za napredek. »Konkurenca ne spi, zato moram delati še več in bolje. Ves čas razmišljamo o potezah, s katerimi bi lahko pridobili. Iz izkušenj iz prejšnjih sezon skušam pobrati dobre stvari, slabše pa bom poskušal izboljšati,« razmišlja šampion, ki zadnje štiri mesece veliko prostega časa s punco Špelo Motaln preživi tudi v družbi mladega kužka, ki je bil včeraj njun spremljevalec v Lembergu. Že preteklo sezono MXGP je močno zaznamovala pandemija, koledar tekem se je močno spremenil, tudi pred to sezono prihaja do sprememb, a iz leta v leto izkušenejši Gajser, ki še vedno velja za mladega tekmovalca, ostaja miren: »Zelo pomembno bo ravnotežje med počitkom in treningom, izkušnje iz lanske sezone že imamo. Treninge skušam ohranjati v normalnem ritmu, na motorju sem trenutno nekoliko manj, da se ne 'prekurim'. Vse pa poteka v pravi smeri. Dobro se počutim, komaj čakam, da se začne zares.« Trenutni program tekem mu ustreza, a raje vidi, da ni več tekem na kupu in na istih prizoriščih. Priljubljeni Štajerec si želi, da bi v tej sezoni gledalci lahko prišli na tekme. »Najboljši sem, ko uživam. 'A happy rider is a fast rider' (srečen dirkač je hiter dirkač, op. p.), pravim vedno, to bo vodilo tudi letos,« poudarja trikratni svetovni prvak v MXGP in prvak v MX2.