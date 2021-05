Enajst mrtvih, od tega deset učencev in eden učitelj, ter najmanj 32 ranjenih je črna statistika strelskega pokola na srednji šoli v ruskem Kazanu. Po prvih informacijah sta dva fanta, šlo naj bi za najstnika, začela streljati z avtomatskim orožjem, tuji mediji poročajo tudi o eksploziji. Nekateri učenci so med begom pred njima poskakali skozi okna, dva naj bi umrla pri skoku s tretjega nadstropja, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Ostale dijake so iz poslopja skušali čim prej evakuirati. Na šoli je bilo takrat skupno nekaj več kot 700 učencev in približno 70 zaposlenih.

Eden prijet, drugi ubit Enega od napadalcev, šlo naj bi za 19-letnega nekdanjega učenca šole, z dovoljenjem za nošenje orožja, je policija že prijela. Za drugega so sprva poročali, da je še vedno v šoli s talci, sedaj pa ruski mediji že poročajo, da je tudi sam umrl. Ustrelila naj bi ga policija. Spet tretji poročajo, da je bil napadalec samo en. Na območje streljanja je prihitelo več kot 20 reševalnih vozil, še piše Tass. Strelski pohodi v Rusiji so, za razliko od ZDA, redki. Zadnjega množičnega so zabeležili leta 2018 na polotoku Krim, ko je študent ubil devetnajst študentov, preden je storil samomor, poroča Reuters.