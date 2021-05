»Hvaležni smo za vsak podarjen dan, ki ga lahko preživimo na snegu in 'furamo Krvavec',« nam je povedal direktor smučišča Krvavec Janez Janša in dodal, da je snega dovolj. Samo na Zvohu je snežna odeja debela še dober meter in pol, obratovanje naprav pa prilagajajo vremenskim razmeram. Kljub epidemiji in zaprtju smučišč so do ponedeljka našteli 118 obratovalnih dni.

Zaradi spomladanskih temperatur krožna kabinska žičnica obratuje neprekinjeno od 7.30 do 10.30, nato pa intervalno, ob 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, zadnja odpelje smučarje in pohodnike v dolino ob 15.30, sedežnice pa od 7.45 do 13. ure. Če bodo vremenske in snežne razmere dopuščale, bo smučišče obratovalo še vsaj do 23. maja. vl