»Če je večino letošnje smučarske sezone ustavil koronavirus, pa ta ni odnesel neverjetne volje in vztrajnosti ekipe na smučišču Krvavec, kjer se smučanje ni končalo z zimo. Zvestim smučarskim navdušencem smo omogočili smuko še pozno v pomlad,« so ob zaključku zimske sezone sporočili iz RTC Krvavec.

Za današnji zaključek smučarske sezone so na Krvavcu, kjer je do pol metra snega, pripravili posebno gostinsko ponudbo, smuka pa je možna za ceno kabinske žičnice. Poleg nje bosta obratovali štirisedežnica Tiha dolina in dvosedežnica Njivice.

Danes žičniške naprave ponovno zaganjajo tudi na Kaninu, kjer je še skoraj štiri metre snega. Podobno kot na Krvavec tudi na Kanin smučarje vabijo s posebno ponudbo in nižjimi cenami vozovnic. Smuka bo na Kaninu predvidoma potekala še cel konec tedna, potem ko so minula dva konca tedna zaradi slabega vremena žičniške naprave mirovale.

Kot je ocenila direktorica družbe Sončni Kanin Manuela Božič Badalič, je bila letošnja zima zanje in tudi za druga smučišča v državi katastrofalna. »Upamo, da se takšna sezona nikoli več ne ponovi,« je poudarila in izpostavila težave, povezane z odpiranjem in zapiranjem smučišč zaradi epidemije.

Ker je bila zima zelo radodarna s snegom, so imeli na Kaninu še dodatne stroške s čiščenjem žičniških naprav in pripravo smučišč. Prav tako jim je slabo vreme zagodlo v času prvomajskih praznikov, ko so računali, da bi lahko nadoknadili nekaj manjka iz zime. Skupaj so tako v celotni sezoni našteli le okoli 9000 smučarjev, medtem ko jih imajo v običajnem letu med 30.000 in 35.000.

Direktor RTC Krvavca Janez Janša je medtem iztekajočo se zimsko sezono ocenil kot kaotično. »V začetku smo imeli težave z vladnimi odloki o zapiranju in odpiranju ter nesmiselnimi ukrepi. Po 23. januarju se je sezona nato kar naredila, škoda pa je bilo novega zaprtja v začetku aprila, ko bi morda lahko rešili sezono,« je povedal.

V celotni zimski sezoni so na Krvavcu našteli okoli 100.000 smučarjev, kar je polovica manj kot v običajnih letih. Kljub vsemu so sezono, za katero Janša upa, da je bila zadnja takšna, uspeli zaključili z ničlo.

Takoj po zaključku zimske bodo na Krvavcu začeli s poletno sezono, ki se danes že začenja v Kranjski Gori, na čimprejšnji začetek poletne sezone pa upajo tudi na Kaninu.