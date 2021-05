Brussels Airlines nekoliko zamaknil začetek letov med Ljubljano in Brusljem

Letalski prevoznik Brussels Airlines je nekoliko zamaknil predvideni začetek letov med Ljubljano in Brusljem. Potem ko je bil prvi let sprva napovedan za 31. maj, je zdaj prestavljen na 14. junij. Povečanega zanimanja za lete pred tem datumom namreč ni, so za portal Sierra5 povedali v letalskem prevozniku.