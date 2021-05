Iz Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje so sporočili, da je lani pomoč 5363 botrov prejelo 6033 otrok iz vse Slovenije, v desetih letih pa se je število otrok, ki so bili vključeni v Botrstvo, povzpelo že skoraj na 11.000. Zaradi ukrepov proti širjenju epidemije so lani še razširili in prilagodili način nudenja pomoči. Zahvaljujoč botrom in donatorjem so zmogli hitro in učinkovito nuditi pomoč otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v program. Razdeljevali so računalnike, pakete povezav do spleta, v času zaprtja dijaških domov pa dodatno pomagali tudi dijakom iz Dijaškega sklada.

V desetih letih zbrali 21 milijonov evrov V vseh letih delovanja programa so za pomoč otrokom zbrali 21 milijonov evrov, prav tako ostajajo zelo nizki stroški vodenja projekta, ki so lani znašali manj kot šest odstotkov vseh prilivov. Po mnenju ustanoviteljice programa in predsednice nadzornega odbora Milene Štular je to eden ključnih dejavnikov, da program uživa podporo in zaupanje botrov ter donatorjev. Ne samo, da so v desetih letih delovanja premaknili kar nekaj stvari na področju izboljšanja položaja otrok in družin, kljub negotovosti in izrednim razmeram so uspešno izpeljali tudi vse zastavljene aktivnosti ter lani vzpostavili dva nova projekta, ki otrokom in mladostnikom nudita še dodatno pomoč. Z Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez so se namreč povezali pri projektu Botrstvo v športu, v sklopu katerega letos letu štipendije prejema 96 mladih nadarjenih športnikov, v sodelovanju s trgovskim podjetjem Hofer Slovenija pa je zaživela Vrečka dobrote.