Nedeljski dnevnik: Milena Štular, ustanoviteljica projekta Botrstvo - Iz Iskrice je nastala še ena dobrodelna zgodba

Sanja, ki ji je v resnici ime drugače, je bila uspešna učenka in vsestransko nadarjena deklica, prejemnica zlate republiške plakete za igranje violine. A doma je vladalo nasilje in mama je s hčerkama zbežala od okrutnega očeta. Živele so v nujni bivalni enoti z mnogo premalo denarja. Dekle zdaj uspešno študira violino na glasbenem konservatoriju v Avstriji.