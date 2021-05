Eksplozija je odjeknila v soboto popoldne po krajevnem času v bližini dekliške šole v četrti Dašt-i-Barči v zahodnem delu Kabula, kjer živijo predvsem šiitski Hazari. Soseska je pogosto tarča napadov sunitskih skrajnežev. Gre za najhujši napad v Afganistanu v več kot letu dni, odgovornosti zanj pa ni prevzel še nihče.

Kot je povedal predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Tarek Arian, je pred šolo najprej eksplodiral avtomobil bomba, ko so prestrašeni ljudje pribežali iz šole, pa sta eksplodirali še dve napravi. Čeprav so talibani zanikali vpletnost v napad, jih afganistanski predstavniki, vključno s predsednikom države Ašrafom Ghanijem, krivijo zanj. »Ta divjaška skupina nima moči, da bi se na bojišču soočila z varnostnimi silami, zato brutalno in barbarsko napada javna poslopja in dekliško šolo,« je Ghani zapisal v sporočilu.

Napad se je zgodil v času, ko ZDA iz nemirne države umikajo še zadnje vojake. Čeprav naj bi se to zgodilo že do 1. maja, je administracija predsednika Joeja Bidna dokončni umik premaknila na 11. september, kar je razjezilo talibane, dodaja AFP. Ameriški veleposlanik v Kabulu Ross Wilson je napad označil za gnusno dejanje. »Ta neodpustljivi napad na otroke je napad na prihodnost Afganistana, ki ga ne morem prenesti,« je zapisal na Twitterju.