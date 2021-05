Rokometaši trebanjskega Trima so v soboto v Novem mestu v zaostali tekmi 18. kroga premagali Celje Pivovarno Laško s 25:24 (14:10). Celjani so tako po porazih proti velenjskemu Gorenju in Kopru praznih rok ostali tretjič v nizu. Dolenjska ekipa se je po sinočnji zmagi zavihtela na drugo mesto prvenstva in ima le točko zaostanka za Celjem. Na tretjem mestu je velenjska zasedba, njen zaostanek za celjsko zasedbo znaša tri točke, a Gorenje ima kar dve tekmi manj od branilca naslova iz Celja in teoretično tudi prvo mesto v svojih rokah.

»Znašli smo se v težki situaciji, ki jo moramo skupaj rešiti. Smo v neugodnem položaju, do zaključka sezone so štiri tekme, kjer pa imamo vse v svojih rokah, kar je najpomembneje. Verjamem, da nam bo uspelo, moramo pa vsi stopiti skupaj in z maksimalno borbo obrniti vse nazaj v našo korist. Časa ni veliko, a še vedno dovolj, najbolj pomembno pa je, da se po najboljših močeh vsi borimo za skupni cilj in naredimo to, kar se od nas, ekipe, pričakuje,« je dejal novi trener Celjanov Luka Žvižej.