»Po spremljanju in analizi je zadnja stopnja razbitin rakete Dolgi pohod 5B dne 9. maja 2021 ob 10.24 (4.24 po srednjeevropskem času) znova vstopila v atmosfero,« je sporočila kitajska vesoljska agencija in navedla koordinate za točko v Indijskem oceanu v bližini Maldivov.

Po navedbah storitve Space-Track, ki uporablja podatke ameriške vojske, so ameriški sistemi raketo nazadnje zabeležili na območju Savdske Arabije. »Operaterji potrjujejo, da je raketa dejansko padla v Indijski ocean severno od Maldivov,« je tvitnila.

Gibanje rakete je bilo v skladu z napovedmi strokovnjakov, da bodo razbitine najverjetneje padle v ocean, saj 70 odstotkov Zemlje pokriva voda. Ker pa je šlo za nenadzorovano padanje, je bilo veliko ugibanja, kjer bo pristala in kakšno škodo bo povzročila. Ob prvem poletu rakete Dolgi pohod 5B maja 2020 so namreč njeni deli padli na območje Slonokoščene obale, kjer so poškodovali več domov in vasi.

Z raketo, ki je danes padla na Zemljo, je Kitajska pretekli teden v vesolje poslala glavni modul za svojo bodočo vesoljsko postajo Tiangong (Nebeška palača), ki bo predvidoma končana prihodnje leto.