Deli kitajske rakete Dolgi pohod 5B, ki je pretekli teden v vesolje ponesla glavni modul bodoče kitajske vesoljske postaje, bodo po oceni Evropske vesoljske agencije (Esa) danes zvečer ali jutri zjutraj nenadzorovano padli na Zemljo. Kitajsko zunanje ministrstvo je v petek sporočilo, da bo večina ostankov rakete ob ponovnem vstopu v Zemljino ozračje zgorela in najverjetneje ne bo povzročila škode.

V Zemljino atmosfero bo vstopil 20-tonski glavni del rakete. Kot predvideva Space news, bo zgorelo od 60 do 80 odstotkov mase rakete, nekateri njeni deli, sestavljeni iz negorljivih materialov, pa bodo predvidoma pristali na površini Zemlje.

Novinar spletnega portala o vesolju Space News Andrew Jones pa je zapisal, da je najbolj verjetno, da bo glavni del padel v enega od oceanov, ki pokrivajo 70 odstotkov površja Zemlje. »Možnosti, da posameznika zadenejo vesoljski odpadki, so izredno majhne. Ocenjene so na ena proti več tisoč milijard,« je pojasnil.

Strokovnjaki ne znajo točno določiti, kam bi lahko padli ostanki glavnega dela rakete, ki Zemljo obkroži vsakih 90 minut. Ker kar 70 odstotkov Zemlje prekriva morje, je večja verjetnost, da ostanki rakete ne bodo zadeli naseljenih območij, piše na spletni strani Space, kjer sicer ocenjujejo, da bi lahko pristala na zelo obsežnem pasu, ki sega od severa New Yorka, Madrida, Pekinga do južnega Čila in Nove Zelandije. V Evropi bi bili lahko ogroženi deli Španije, Italije, Grčije in Portugalske, po svetu pa deli Severne in Južne Amerike, Južne Azije, cela Afrika in deli Avstralije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kitajske rakete ne izpolnjujejo sodobnih standardov

Deli rakete Dolgi pohod 5B so po prvem poletu maja 2020 padli na območje Slonokoščene obale, kjer so poškodovali več domov in vasi. Strokovnjaki so do Kitajske kritični, saj da je izdelala raketo, ki ne izpolnjuje današnjih standardov. Druge države namreč zagotovijo, da večina njihovih raket ne ostane v orbiti, ampak jim nastavijo pot, da padejo v morje. Glavni del rakete Dolgi pohod pa ostane v orbiti in vstopi nazaj v Zemljino atmosfero na naključnem mestu.

Raketa Long March 5B, ki tehta 18 ton in je dolga približno 30 metrov, je ena največjih doslej izstreljenih raket, ki bo nenadzorovano padla nazaj na Zemljo, poroča The Independent. V raketi je bil nov modul kitajske vesoljske postaje, ki jo želi Kitajska dokončati do leta 2022. Da bi ji to uspelo, bo morala v vesolje poslati še deset drugih raket.