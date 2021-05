William in Kate s kanalom na youtubu, Archie z voščilom kraljice

Sin princa Harryja in Meghan Markle je v četrtek dopolnil dve leti. Mali Archie s polnim imenom Archie Mountbatten Windsor zdaj živi v Los Angelesu in je sedmi v vrsti za kraljevi prestol, ki ga glede na dolg seznam potomcev kraljice Elizabete verjetno nikoli ne bo zasedel. Voščila članov družine je deček lahko »prebral« oziroma sta mu jih prebrala oče in mama na twitterju. Za dopolnjeni dve leti so mu med drugim voščili prababica kraljica Elizabeta, dedek princ Charles ter stric William in njegova žena Kate Middleton.