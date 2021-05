Leon Magdalenc: Ni miru za jekleno pest

Utrujenost. Naveličanost. Nemoč. To so tri besede, ki opisujejo stanje stvari v tej državi. Utrujeni smo od vsega sranja, ki se je nakopičilo v dobrem letu dni. Naveličani smo diskurza, ki nam ga zadnje leto vsiljuje vladajoča koalicija, ki je v bistvu sploh ni. Gre le za eno stranko. In proti brutalnemu uničevanju temeljev svobodne demokratične družbe in vseh njenih podsistemov se počutimo nemočne. Glas se izgubi v kakofoniji napadov. Protesti se izgubljajo v poplavi diskreditacij. V slogu starega punkovskega pankrtskega vzklika: ni več upanja, povozu ga je vlak!