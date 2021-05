Leon Magdalenc: Ana Slovenija je žrtev Evrope

Ana Soklič deli usodo Slovenije. Usodo, ki je ne smemo privoščiti niti svojim najhujšim sovražnikom. Usodo, ki je čisti nesporazum. Nesporazum na relaciji dejstva in mnenja. Namesto da bi vsi skupaj prisluhnili dejstvom, analitično spremljali številke v gospodarstvu in javnih financah, se prepuščamo katastrofičnim napovedim, nestrokovnemu izražanju stališč in dajemo prostor vsem tistim, ki so zamudili čas, da bi bili na pravi strani zgodovine. Tako pred osemdesetimi kot pred tridesetimi leti. Izbrali so pač napačno stran. In zaradi te izbire trpimo vsi skupaj. Trpimo vsi, ki imamo Slovenijo radi, trpimo vsi, ki vemo, kaj je domovina, in nasankamo vsi, ki propagiramo domoljubje.