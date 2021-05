Pet ukrepov za prevzgojo vlade

To moramo šteti med čudeže. Osrednji problem Slovenije je Slovenska tiskovna agencija (STA). Disfunkcionalen parlament, otročji kaos pri upravljanju pandemije in sum korupcije pri vsakem vladnem poslu so minorne stvari. O strankarskem prevzemu celotnega sistema upravljanja državnega in javnega premoženja ne bomo govorili. O milijardah evropskih sredstev in njihovih čudežnih prikazovanjih bomo molčali. O tiskovni agenciji, ki v prozaičnem jeziku brez pridevnikov beleži izjave politikov in piše kroniko njihovih dejanj, pa bomo ves čas govorili s psovkami in grožnjami. To je onkraj zdrave pameti. Vendar je to mogoče hitro spraviti v red. V petih korakih. Nekaj stvari mora biti jasnih.