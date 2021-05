V prvem tednu od začetka zbiranja sredstev za STA se je z donacijami preko SMS sporočil in z nakazili na TRR zbralo 189 tisoč evrov, kar je ekvivalentna številka mesečnemu nadomestilu, ki bi ga po zakonu morala STA-ju morala nameniti država.

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) že 130 dni finančno izsiljuje STA in ni plačal ustreznega nadomestila, ki bi ga STA morala prejeti za opravljanje javnega servisa. Namesto tega, da bi vlada in Ukom rešila nastali problem, so se med predsednikom vlade Janezom Janšo, direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo in direktorjem STA Bojanom Veselinovičem razvili tudi osebni napadi, zaradi katerega so napovedane tudi osebne tožbe.

Društvo novinarjev še sporoča, da se iskreno zahvaljuje vsem, ki so v akciji do sedaj že sodelovali, poudarjajo pa tudi, da ta še ni končana. Cilj akcije je namreč, da se zbere nadomestilo za enoletni znesek za opravljanje javne službe, saj bi s tem zagotovili stabilnost delovanja STA v tem letu, ne glede na nezakonito ravnanje oblasti.

