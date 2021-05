Slovenske kajakašice na EP ekipno pete, kajakaši ekipno šesti

Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivrei so podelili prva kompleta kolajn tekmovalcem in tekmovalkam v kajakaški ekipni preizkušnji. Slovenske kajakašice so osvojile peto mesto, slovenski kajakaši pa so ekipno tekmovanje končali na šestem mestu.