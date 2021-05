Popoldanske temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem od 15 do 20 stopinj Celzija. Ponoči bo dež povsod ponehal, postopno se bo jasnilo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Burja bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno in čez dan topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo, zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Ciklonsko območje sega iznad severne Evrope vse do Alp in severnega Sredozemlja. Vremenska fronta bo čez dan prešla Slovenijo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, padavine se bodo od severa razširile na večino sosednjih pokrajin. Predvsem v krajih zahodno in južno od nas bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, zvečer ob severnem Jadranu burja. V soboto bo prevladovalo sončno vreme. Burja ob Jadranu bo dopoldne ponehala.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave. V noči na soboto bo vremenska obremenitev popustila, v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.