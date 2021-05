Postopno odpiranje gospodarstva pa zlatih časov za logiste ni prekinilo. Prav nasprotno. Izpraznjena skladišča podjetij, ki so zaradi negotovosti med zaprtjem držav zmanjševala zaloge, je bilo treba ponovno napolniti. To je povzročilo pritisk na logistične verige in ozka grla so se hitro odrazila v dvigu cen. Dodatno so k rasti cen prevozov prispevali še enkratni dogodki, kot je bila blokada Sueškega prekopa. Vse skupaj je cene prevozov pognalo v nebo. Cena pošiljanja ladijskega zabojnika iz Kitajske v Evropo ali pa v ZDA se je podvojila. Sočasno se trendi internetnega nakupovanja, ki je bil glavni razlog za finančno odlično lansko leto, kljub postopnemu odpiranju ne obračajo. Spletno nakupovanje je postalo stalnica in nič ne kaže, da bi se to spremenilo.

Zato ne preseneča, da se trend objavljenih odličnih rezultatov logističnih velikanov nadaljuje tudi v letošnjem letu. Družbe, kot so Moller-Maersk, Deutsche post in UPS, so za preteklo četrtletje postregle z rekordnimi dobički, kar je tudi vrednosti delnic pognalo do rekordnih ravni.

Ne gre pozabiti, da so se med pandemijo zgodile prej omenjene spremembe, ki bodo trajne in gredo logistom na roke. Odlični rezultati so tudi plod trdega dela in velikih vlaganj v preteklih letih v posodobitev in digitalizacijo njihovih procesov. Vendar je objektivno gledano sedanji čas, kot že omenjeno, za logistična podjetja več kot odličen, a nekateri razlogi, ki so pripeljali do takšnega položaja, bodo prej ali slej izzveneli. Velike rasti cen povečujejo konkurenco, kar se bo v prihodnosti nedvomno odrazilo v nižjih cenah prevozov. Prav tako najverjetneje še dolgo ne bomo priča ponovni zapori pomembne morske poti, kot je to bilo ob blokadi v Sueškem prekopu.

Dražje dostave paketov bodo podjetja, kot so Amazon, ki je to tudi že izrazil, silila v to, da bodo več paketov dostavila sama prek svojih dostavnih mrež. Tudi rasti cen skladiščnih prostorov so lahko hitro na udaru, saj je gradnja novih skladiščnih prostorov precej hitrejša od, na primer, stanovanjske gradnje.

Kam bodo torej podjetja krenila, je predvsem odvisno od tega, kaj bodo ustvarila z rekordnimi dobički, ki jih trenutno kujejo. Maersk je napovedal odkup lastnih delnic v vrednosti pet milijard evrov, kar je ob trenutni vrednosti podjetja skoraj 10 odstotkov podjetja. Kaj bo naredil DHL z devetimi milijardami prostega denarnega toka, ki ga namerava generirati v naslednjih treh letih, še ne vemo. Vprašanje ostaja odprto tudi pri nekaterih drugih logističnih podjetjih.

Rekordne vrednosti cen delnic so ob trenutnih objavah in stanju na trgu upravičene, vendar pa bo za njihovo nadaljnjo rast potrebno še vse kaj drugega kot samo sreča. Najverjetneje je pričakovati, da bomo še nekaj časa priča odličnim rezultatom, ne smemo pa biti presenečeni, če smo zenit prihodkov in dobička vsaj srednjeročno pri nekaterih podjetjih že doživeli. To se bo odrazilo tudi na cenah delnic logističnih velikanov.