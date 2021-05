Se bo hokejski pokal za državnega prvaka nocoj preselil na Jesenice? Železarji so po drugi veliki zmagi v Tivoliju na pragu 36. šampionske zvezdice, a v hokeju vsi poudarjajo, da je zadnji korak vedno najbolj zahteven. Ranjena Olimpija nima več popravnega izpita in v prazni Podmežakli potrebuje zmago. Če bodo tudi četrto tekmo finala dobili gostje, bo dvoboj za naslov prvaka odločen v mikavnem ponedeljkovem večeru v Ljubljani.

Olimpiji popušča zbranost

Jeseničani v finalni seriji kažejo veliko več motiva in želje po zmagi. Tivoli je v zaključku sezone postal gorenjska utrdba, v kateri se Olimpija po zmagoslavju v alpski ligi nikakor ne znajde več. V sredo zvečer so železarji podivjali na ljubljanskem ledu in s štirimi zadetki povozili neodločnega tekmeca, ki že na drugem derbiju sezone ni našel poti do gola. Zmagovalca je v prvi tretjini odločila izjemna učinkovitost z igralcem več, ko so Jeseničani s serijo zadetkov kaznovali vse tri izključitve Olimpije. Med junaki je bil znova Žan Us, ki je zaklenil vrata in v finalu ubranil skoraj sto strelov. Soigralcem z blestečimi predstavami vliva veliko poguma in samozavesti, obenem pa spravlja v obup utrujeno ljubljansko moštvo, ki ga v ključnih trenutkih finala zapušča zbranost.

Trener Raimo Summanen vse bolj povzdiguje glas zaradi spornih odločitev in »vzvišenega obnašanja« glavnega sodniškega para, a obenem priznava, da njune napake niso vplivale na razplet nobene od treh tekem. Nenavadno je, da se med finalom po uradnih kanalih kluba kar vrstijo novice o novih igralcih Olimpije za prihodnjo zimo v najmočnejši avstrijski ligi. Po Luki Kalanu in Gregorju Koblarju se v Tivoli vrača tudi Kristjan Čepon. Podpisovanje pogodb s svežimi obrazi lahko v tako občutljivem obdobju vnese nemir v slačilnico, a so v Tivoliju prepričani, da to nikogar ne moti.