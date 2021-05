Hokejisti Jesenic so se po drugi zmagi v finalu državnega prvenstva znašli pred osvojitvijo slovenskega prvaka, vendar se lahko zgodi, da bosta morala večna tekmeca ponoviti tretjo tekmo, ki se je v sredo zvečer končala z visoko zmago gorenjskega moštva (4:0). Olimpija se je pritožila, da je za Jesenice nastopal igralec, ki ni predložil veljavnega negativnega izvida na koronavirus.

V središču pozornosti se je znašel jeseniški hokejist Blaž Tomaževič, ki se je ob koncu aprila okužil s koronavirusom in manjkal na uvodnih dveh tekmah finala. Moštvu se je pridružil na tretji tekmi v Ljubljani, pred katero jeseniški klub ni izpolnil svojih obveznosti in izročil potrdil o neokuženosti celotnega moštva. Napako so naredili tudi v Olimpiji, ker so v vlogi prirediteljev tekme nasprotnika brez oddane dokumentacije spustili v dvorano. Jesenice so negativne izvide na koronavirus predale po koncu tekme, ko je Olimpija ugotovila, da Tomaževič nima veljavnega izvida na koronavirus, ki po pravilih ne sme biti starejši od 48 ur.

Generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec je povedal, da krovna organizacija rešuje zaplet in bo odločitev o usodi tretje tekme finala sprejela in objavila po pregledu vseh okoliščin dogodka. Na Jesenicah se ne strinjajo, da bi morali tekmo zaradi administrativne napake ponoviti, Olimpija pa napoveduje, da bo vztrajala do konca. Po odločitvi hokejske zveze imata oba kluba, ki ju nocoj v Podmežakli čaka četrta tekma finala, možnost pritožbe.