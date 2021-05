Po težkih preizkušnjah – po hudi prometni nesreči hčerke, svojem raku in moževi diagnozi – pa je pred dvema letoma 4000 kilometrov med svojim ameriškim in mehiškim domom tudi prekolesarila. Dva meseca je bila sama na poti in ta izkušnja ji je dala marsikaj, predvsem pomiritev z vsem, kar se ji je v življenju zgodilo.

Alenka Vreček je z naravo in športom od nekdaj povezana, kar je bil tudi razlog, da je še kot študentka odšla v ZDA. K jezeru Tahoe je namreč za eno sezono šla smučat in tam s krajšo prekinitvijo ostala vse do danes. Po prvi zimi, v kraju ob čudovitem jezeru na skoraj dva tisoč metrih, ki prečka mejo med Kalifornijo in Nevado, je poletje preživela pri znancih staršev, ki so jo povabili, naj pride okusit še življenje v San Franciscu. Tudi tam so ji prav prišle športne veščine, saj se je s svojimi plezalskimi izkušnjami lotila pleskanja fasad hiš v soseski, na tak način pa si je zaslužila del denarja za nadaljevanja študija psihologije v ZDA. Na plezalnih vrveh z mačkom v roki za pleskanje je bila prava atrakcija.

Študij je Alenka Vreček nadaljevala na univerzi v Renu, v Nevadi, kjer se je tudi zaljubila in se prvič poročila. Za življenje ob jezeru Tahoe, največjem alpskem jezeru v Severni Ameriki, kjer si je sogovornica ustvarila tudi družino, pravi, »da je sproščeno in športno. Tu se vse vrti okoli športa in turizma, prebivalci pa smo med seboj precej povezani.« Kot še opaža, pa se je v zadnjem dobrem letu vse več ljudi iz velikih ameriških mest preselilo tja ali v druga manjša urbana okolja. Trend, ki je bil opazen že prej, je pandemija le pospešila. »Ker je vse več služb, v katerih je zaradi interneta mogoče delati od koder koli, se ljudje iz velikih mest selijo v manjša ali na podeželje, kjer je ritem veliko bolj umirjen. Mlajše generacije se vse bolj zavedajo, kako nekakovostno je življenje, če si cele dneve stran od družine,« poudarja sogovornica.

Je pa življenje ob jezeru Tahoe, ki je predvsem za športne navdušence idilično, sicer zelo drago. Najemnine so visoke, pod 2000 dolarjev na mesec je skoraj nemogoče dobiti stanovanje za najem. »Lokalnemu prebivalstvu je veliko stanovanj in koč vzel Airbnb. Lastniki raje oddajajo turistom, ker tako več zaslužijo,« o problemu, s katerim se je v časih množičnega turizma pred koronaobdobjem soočal ves svet, pripoveduje Alenka Vreček. »Cene najema ali nakupa nepremičnin so se v zadnjih letih tako povišale, da si moji otroci, pa so izobraženi in imajo dobre službe, življenja tam ne morejo več privoščiti.« Izobrazba je še ena od dragih plati življenja v Ameriki. »Letnik Matejinega študija na zasebni šoli je bil recimo 60.000 dolarjev na leto, za Tilnovo šolo sem šele pred enim letom končala plačevanje posojila, Jana pa bo za svoj magisterij iz logopedije odplačevala še leta,« pripoveduje Vrečkova. Za kritje šolnine sicer obstajajo različne štipendije in druge vrste denarne pomoči, a vendar je plačljivo izobraževanje za velik del prebivalstva hudo breme.