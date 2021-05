"Kje smo danes? Kot vsi vedo, sem obljubil, da bomo v prvih 100 dneh mojega mandata opravili 100 milijonov cepljenj. Ta cilj smo dosegli in ga podvojili na 200 milijonov. Do preteklega tedna, ko smo prišli do 100 dni, smo ta mejnik presegli in izvedli 220 milijonov cepljenj," je dejal Biden. Dodal je, da je do danes vsaj en odmerek dobilo 150 milijonov Američanov, 105 milijonov pa je že v celoti zaščitenih.

V ZDA cepijo s cepivi Pfizerja in Moderne, za kateri sta potrebni dva odmerka, ter cepivom Johnson & Johnson, za katero je potreben le en odmerek.

V ZDA se je doslej po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 32,5 milijona ljudi, umrlo je 578.500 covidnih bolnikov. Samo v torek so našteli 50.000 okužb in 480 smrtnih primerov.