Dallas boljši od Miamija

V severnoameriški košarkarski ligi sta se pomerili ekipi Dallas Mavericks in Miami Heat. Zmage so se veselili košarkarji Dallasa, ki so s 127:113 premagali Miami. Na tekmi sta nastopila tudi slovenska košarkarja. Luka Dončić je za Dallas dosegel 23 točk, 12 skokov in osem podaj, Goran Dragić pa je za Miami tekmo končal z 19 točkami in petimi skoki.