Manchester City bo 29. maja v Carigradu nastopil v premiernem finalu lige prvakov v zgodovini kluba. Trener Josep Guardiola je pripravil izvrstno taktiko za polfinale proti PSG, ki je na Otoku po porazu na uvodnem obračunu (1:2) doživel novo razočaranje. City je bil po dveh golih Mahreza boljši z 2:0. Alžirski napadalec je bil prvo imele polfinala, saj je skupaj dosegel tri zadetke. V finalu bo nastopil tudi zmagovalec obračuna med Chelseajem in Realom iz Madrida (1:1).

Paris Saint Germain je imel v Manchestru jalovo premoč, Angleži pa so povedli po enajstih minutah. V obetavni akciji se je žoga z nekaj sreče odbila do Mahreza, ki je s strelom po tleh premagal vratarja Navasa. City je igral zelo racionalno, PSG pa je na vse načine poskušal najti pot do izenačenja. Najprej je Marquinhos zadel prečko, nato je Di Maria z razdalje zgrešil skoraj prazen gol. Domači so se izkazali s čvrsto obrambo, medtem ko je PSG v napadu pogrešal Mbappeja, ki je poškodovan obsedel na klopi.

City se je v nadaljevanju osredotočil na protinapade in Mahrez je v 63. minuti z drugim golom po hitri akciji odločil potnika v finale. Zvezdniki PSG so bili tako razočarani in frustrirani, da so začeli izgubljati živce in tekma je bila na robu incidenta. Di Maria je bil kaznovan z rdečim kartonom, ker je zunaj igrišča nešportno pohodil Fernandinha. To je bila za četrta izključitev za PSG v letošnji sezoni. Sodnik Kupiers je imel veliko dela, da je umiril strasti. PSG se je po drugem zadetku vdal v usodo in sploh ni zabeležil strela v okvir angleških vrat. Sinje-modrim je uvrstitev v veliki finale lige prvakov uspela brez poraza v letošnji evropski sezoni. Na zadnjih sedmih tekmah so vpisali prav toliko zmag, kar je nov angleški rekord.

Katalonski strateg Pep Guardiola bo v Carigradu nastopil v petem finalu v vlogi trenerja. Po šampionskem obdobju z Barcelono mu je to uspelo še na klopi Cityja. S tem je postal sedmi trener v zgodovini tekmovanja, ki bo z dvema kluboma zaigral na zaključni tekmi sezone. Dodajmo, da je na povratnem obračunu polfinala dvanajstič v karieri ugnal Argentinca Mauricia Pochettina, ki bo težko obdržal službo v Parizu.

Riyad Mahrez, napadalec Manchester Cityja: Ko nastopiš v polfinalu lige prvakov, moraš odigrati na visoki ravni. Celotna ekipa mora pomagati v obrambi in to se je tudi zgodilo. Bili smo suvereni, odigrali smo enostavno in se zasluženo uvrstili v finale. To je odličen dosežek, ki ga moramo nagraditi z zmago na zadnji tekmi.

Marco Verratti, vezist PSG: Borili smo se do konca in se lahko pogledamo v ogledalo. Verjeli smo v preobrat do rdečega kartona. Ustvarili smo si ogromno priložnosti, igrali veliko boljše kot nasprotnik, a smo prejeli zadetek iz prve priložnosti za City. Tako je bilo tudi na uvodnem obračunu, a to je realnost, ko igraš proti velikim ekipam. V zadnjih dveh letih smo se dvakrat uvrstili med četverico najboljših moštev in to je dober trend. Želeli smo ponoviti nastop v finalu, a se ni izšlo. Še naprej moramo verjeti, da bo nekega dne uspelo tudi nam.