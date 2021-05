Manchester City je v zaključku sezone na pragu sanjskega dosežka. Ob koncu tedna lahko osvoji naslov angleškega prvaka, zadnjo soboto v maju pa ga v Carigradu čaka premierni nastop v velikem finalu lige prvakov. »Mojih pet let na klopi Cityja naposled dobiva smisel,« je dejal trener Josep Guardiola. Katalonski strateg je v polfinalu navdušil z brezhibno taktiko in zvezdniški PSG je po 180 minutah padel s skupnim izidom 4:1.

Guardiola se po šampionskem obdobju v Barceloni po desetih letih vrača v finale lige prvakov. Manchester City na poti do Carigrada v letošnji sezoni ni izgubil nobene tekme. Na zadnjih sedmih obračunih je zbral prav toliko zmag, kar je nov angleški rekord. City je tako postal 42. klub, ki bo na zadnjem dejanju sezone napadal najbolj laskavo lovoriko. »Osvojiti ligo prvakov je zelo zahtevno in včasih je zmagovalec zapisan v zvezdah. Možni so neverjetni preobrati in veliko je odvisno od sreče. United je leta 2008 postal prvak, ker je spodrsnilo Johnu Terryju. Real Madrid se je proti Atleticu rešil v 93. minuti,« pravi Josep Guardiola, ki je s tremi različnimi klubi doslej osvojil 29 lovorik, kar ga postavlja med trenerske velikane tega tisočletja. City je v polfinalu na spektakularen način obakrat strl odpor francoskih prvakov, ki na povratni tekmi sploh niso streljali v okvir vrat.

Taktično dovršeno predstavo Manchester Cityja je s tremi goli na obeh tekmah kronal alžirski reprezentant Riyad Mahrez, ki je bil pred tridesetimi leti rojen v predmestju Pariza. »Dolgo smo se trudili, da bi nastopili v finalu. Vendarle nam je uspelo. Zelo smo bili disciplinirani in tekmecu nismo pustili veliko prostora, kar je odločilo polfinale,« je komentiral Riyad Mahrez. Po njegovem drugem zadetku je bila tekma na robu incidenta. Zvezdniki PSG so izgubljali živce in frustracije so izbruhnile na dan, ko je Angel di Maria zunaj igrišča nešportno pohodil Fernandinha in prejel rdeči karton. »Sprva nismo želeli igrati samo na protinapade, a nas je tekmec v to prisilil. V drugem polčasu bi lahko dosegli še kakšen zadetek. Nasprotnik je bil živčen in po izključitvi Di Marie smo se počutili udobneje,« je povedal Mahrez. PSG tako ostaja brez možnosti za osvojitev prvega naslova v ligi prvakov. Potem ko je v končnici izločil Barcelono in Bayern, bo do konca sezone igral samo še za dvojno francosko krono.