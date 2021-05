Fitnes trenerka Nives Orešnik meni, da je v mesecu ali dveh sicer mogoče poskrbeti za malce boljšo formo, ampak vseeno se bodo najbolje počutili tisti, ki se bodo znali prepustiti spontanosti in se ne bodo obremenjevali s tem, česa jim ni uspelo narediti v zadnjem hipu. »Prav tako lahko instantne rešitve, ekstremne diete in napori ter hitra izguba teže postanejo past ali jojo učinek ter se po dveh izgubljenih kilogramih vrnejo dvojno. Zato vsem, ki se že redno gibajo, priporočam, da vztrajajo, vsem začetnikom pa svetujem zmernost, saj jih lahko kasnejše pridobivanje telesne teže med dopustom spravi v slabo voljo,« je jasna sogovornica. Kot pojasnjuje, drastične spremembe poskrbijo zgolj za šok in stres, večkrat pa tudi ni želenih rezultatov, ker so pričakovanja previsoka.

Katere vaje oziroma aktivnosti so priporočljive? Gre za zelo preprosto vprašanje, a je odgovor precej zapleten, poudarja Orešnikova: »Odvisno je od tega, ali govorimo o začetniku, o osebi, ki ima več kot deset kilogramov preveč, ali o nekom, ki bi si samo rad učvrstil zadnjico, da bo njen videz na plaži lepši. Vsak potrebuje svoj pristop in začetek. Za nekoga, ki se dolgo ni gibal, bodo rezultati vidni že z rednim gibanjem trikrat do štirikrat na teden, najbolje je, da izvaja vaje z lastno težo. Oseba z zahtevnejšimi cilji potrebuje drugačen pristop. Na splošno pa je priporočljivo, da začnemo z aktivnostmi, kjer porabimo veliko kalorij, dvignemo srčni utrip in aktiviramo čim več mišic v telesu.« Fitnes trenerka opaža, da sta najbolj priljubljeni vadbi tek in kolesarjenje, medtem ko je za oblikovanje telesa najboljša nadzorovana vadba v živo, posebno za začetnike.

Kaj pa prehrana? Prehrana je pri vseh vadbenih procesih in preobrazbah izrednega pomena. Veliko lahko dosežemo že z upoštevanjem osnovnih smernic, brez štetja kalorij in tehtanja hrane, ampak sprejeti moramo dejstvo, da bomo jedli več zelenjave in beljakovin in se bomo morali v večji meri odpovedati procesiranim izdelkom. V zadnjem času se namreč ne promovira več drastičnih diet, ampak vse bolj zdrav in uravnotežen življenjski slog. »Ljudje prehrano preveč dojemamo v smislu ciljev in diete. Ko smo v procesu doseganja ciljev, jo uredimo, ko nismo, je neurejena in pozabljamo, da bi morala biti naša prehrana urejena vse življenje. Najprimernejši je pristop 80:20, ki se ga držim tudi sama. Osemdeset odstotkov časa jem zdrave jedi – veliko zelenjave, beljakovin, sadja – in ne razmišljam o prehrani, v dvajsetih odstotkih pa si pustim prostor in pojem, kar mi prija. Seveda v mejah normale,« pojasni Orešnikova. Kot doda, je več raziskav dokazalo, da hujšanje, drastične diete in skrajnosti slabo vplivajo na naš metabolizem.