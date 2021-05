Kazalnik trenutnega stanja nemške avtomobilske industrije se je z marčevskih plus 10,7 točke povzpel na plus 21,6 točke in dosegel najvišjo raven po aprilu 2019 »Proizvajalci avtomobilov so zdaj premagali padec, ki so ga utrpeli zaradi koronavirusa,« je, kot so danes sporočili iz Ifa, dejal vodja raziskav pri inštitutu Klaus Wohlrabe.

Proizvajalci avtomobilov so zadovoljni tudi z rastjo povpraševanja. Ta kazalnik se je z marčevskih plus 14,4 aprila dvignil na 36,9 točke. Prav tako se je izrazito povečalo število vseh naročil, ki se je aprila povzpelo na 43,9 točke, medtem ko je ta kazalnik marca znašal 17,5 točke.

Skladno s tem zdaj proizvajalci načrtujejo nadaljnjo okrepitev proizvodnje. Ta kazalnik je marca znašal 44,6 točke, aprila pa je s 47,1 točko zabeležil rahlo rast. Proizvajalci avtomobilov prav tako pričakujejo povečanje izvoza, aprila je ta kazalnik dosegel 30,9 točke. Po drugi strani je zaloga končnih izdelkov ostala večja kot je običajno za sezono. Ta kazalnik se je s februarskih minus 10,6 točke znižal na minus 15,8 točke.