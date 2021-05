Televizije so predvajale posnetke varnostnih kamer, ki so ujele, kako so vagoni padli nekaj metrov globoko na cesto, kjer so bili avtomobili.

»Po trenutnih podatkih je življenje izgubilo 15 ljudi,« je novinarjem povedala županja mehiške prestolnice Claudia Sheinbaum.

Civilna zaščita je na Twitterju sporočila, da je bilo v nesreči poškodovanih še okoli 70 ljudi. Reševalci so še vedno na kraju nesreče in rešujejo žrtve iz vagonov na jugu mesta.