Nekaj centimetrov je manjkalo, pa bi se v Spijkenissu v bližini Rotterdama danes ponoči pripetila prava tragedija. Vozniku vlaka namreč na končni postaji ni uspelo pravočasno ustaviti, prebil je ograjo, a na srečo z vagonom vred ni strmoglavil deset metrov v globino. Pred trdim in skoraj gotovo smrtonosnim pristankom v vodi ga je rešil rep plastičnega kipa kita, na katerem je vagon obvisel ter tako bingljajoč še cel ponedeljek privabljal radovedneže. Vozniku se je uspelo varno umakniti iz sicer praznega vlaka, oblasti pa so na dolgo in široko razglabljale, kako bi bilo nerodno situacijo najbolje in najbolj varno rešiti.

Skulptura s skoraj neverjetnim, celo preroškim imenom »Rešilni kitov rep« je delo arhitekta in umetnika Maarten Struijs, na tem mestu pa stoji že vse od leta 2002. Avtor je presenečen, a zadovoljen, da je plastika zdržala takšen pritisk. Prebivalci oblasti že pozivajo, naj vlak pustijo, kjer je, saj so prepričani, da bi umetnino tako nadgradili.