»Vzgojila sva tri neverjetne otroke in zgradila fundacijo, ki deluje po vsem svetu in ljudem omogoča zdrava in produktivna življenja. Ko skušava krmariti skozi novo življenje, prosiva za prostor in zasebnost za najino družino,« sta sporočila bogataša, katerih fundacija razpolaga s 50 milijardami dolarjev. Ta denar gre za zdravstvo, razvoj in izobraževanje po vsem svetu.

Poročila sta se leta 1994 na Havajih, poznala pa sta se vse od leta 1987, ko se je Melinda zaposlila pri Microsoftu. Spoznala sta se na delovni večerji, kjer sta ugotovila, da delita ljubezen do ugank. Bill Gates naj bi se nad Melindo navdušil, ko ga je premagala v matematični igri.

Nekoč najbogatejši zemljan Gates je vodil Microsoft do leta 2000, nato je vodil nadzorni odbor, lani pa se je povsem poslovil od podjetja, ki sta ga leta 1975 začela s Paulom Allenom, in se je povsem posvetil dobrodelnim dejavnostim.

Gatesova sta že drugi milijarderski par iz Seattla, ki se je odločil za ločitev, potem ko sta to leta 2019 storila Jeff Bezos in MacKenzie Bezos, ki je za slovo dobila štiriodstotni delež v moževem podjetju Amazon, vreden okrog 36 milijard dolarjev. Jeff Bezos ostaja na čelu Amazona, MacKenzie Scott pa je že sveže poročena in se posveča dobrodelnim dejavnostim.