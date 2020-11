Po zaključeni pandemiji koronavirusa bo kar 50 odstotkov manj poslovnih potovanj kot pred njo, medtem ko se bo povišal odstotek tistih, ki delajo od doma, je po poročanju Business Insiderja na torkovi konferenci New York Times DealBook napovedal eden najbogatejših Zemljanov Bill Gates. »Moja napoved je, da bo okoli 50 odstotkov manj poslovnih potovanj okoli 30 odstotkov pa bo manj tudi dela iz pisarn,« naj bi dejal ustanovitelj tehnološkega giganta Microsoft in dodal, da bodo podjetja po koncu zdravstvene krize močno dvignila prag, kdaj so poslovna potovanja in sestanki na štiri oči resnično nujni.

Pri Microsoftu so sicer že v začetku preteklega meseca naznanili, da bodo po pandemiji ukinili polovico svojih poslovnih letov, njihovi zaposleni pa bodo lahko precej redkeje prihajali v službe na sedež podjetja ter pogosteje delali od doma. Uvedbo podobnega hibridnega modela so že napovedala tudi druga tehnološka podjetja, kot sta Twitter in Facebook.