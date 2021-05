Prerežemo bombete in obe polovici namažemo z omako aioli. Na spodnjo polovico bombete damo pol rezine pršuta in sira, na to položimo polpeto, ki jo obložimo z drugo polovico rezine pršuta in sira. Vse skupaj posredno pečemo (grejemo) 3 minute, da se sir stali. Nato dodamo rezino paradižnika, solimo, popramo in na vrh položimo še drugo polovico bombete.

Pripravimo omako aioli. Česen in čili zmešamo z majonezo, začinimo s papriko ter solimo. Paradižnika operemo, očistimo in narežemo na kolute.

Mletemu mesu primešamo peteršilj, česen, gorčico, sol, poper in papriko v prahu. Z vlažnimi rokami oblikujemo 8 tankih polpet. Namažemo jih z malo repičnega olja in pečemo na vročem žaru na vsaki strani največ 5 minut. Pršut na hitro popečemo, da postane hrustljav.

Način pečenja: neposredno in posredno;, zahtevnost: srednja; čas priprave: okoli 20 minut; čas pečenja: do 10 minut

Piščančji hot dog s pestom

Način pečenja: neposredno; zahtevnost: srednja; čas priprave: okoli 50 minut; čas pečenja: okoli 10 minut

Sestavine za 4 porcije:

Za pesto:

–1 strok česna

–1 žlica pinjol

–1 majhen rdeč čili

–100 g sušenih paradižnikov v olju

–25 g naribanega parmezana

–0,5 dl oljčnega olja

–1 žlica sesekljanega kopra

–sol

Za hot dog:

–2 čebuli

–3 žlice olja

–1 kumara

–1 žlica sesekljanega kopra

–1 žlička limonovega soka

–1 žlička sladkorja

–sol

–poper

–4 polovice filejev piščančjih prsi

–4 štručke za hot dog

–2 paradižnika v grozdu

Priprava:

Pripravimo pesto. Česen olupimo in narežemo na koščke. V ponvi brez maščobe zlatorjavo popražimo pinjole, jih vzamemo iz ponve in pustimo, da se ohladijo. Čili očistimo, operemo in grobo sesekljamo. Paradižnike odcedimo in narežemo na kose. Česen, pinjole, čili, paradižnike, parmezan in oljčno olje dobro pretlačimo. V pesto vmešamo koper in nazadnje solimo.

Čebulo olupimo in narežemo na drobne kocke. V ponvi segrejemo 1 žlico olja in na njem čebulo rahlo popražimo. Odstavimo jo in pustimo, da se ohladi.

Kumaro očistimo in olupimo. Z nožem za lupljenje krompirja jo narežemo na tanke trakove. Koper, limonov sok, sladkor in 1 žlico olja zmešamo s kumaro ter solimo in popramo.

Fileje operemo, otremo in vsako polovico vzdolžno narežemo na 3–4 trakove. Nato jih solimo, namažemo s preostalim oljem in pečemo na vročem žaru 5 minut, pri čemer jih večkrat obrnemo. Prerežemo štručke za hot dog in jih pečemo na vsaki strani 1 minuto.

Paradižnika operemo, očistimo in narežemo na kolobarje. Nadevamo jih na spodnje polovice štručk. Nanje nadevamo pesto in po vrhu položimo popečene trakove mesa. Hot dog obložimo s kumaro in čebulo. Na vrh položimo zgornjo polovico štručke.