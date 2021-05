Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v finalu državnega prvenstva povedli v zmagah z 1:0, potem ko so bili v Ljubljani s 5:2 (2:0, 3:2, 0:0) boljši od SŽ Olimpije. Za Jeseničane so dosegli gole Andrej Tavželj (7.), Nejc Stojan (13.), Sašo Rajsar (28. in 38.) in Jaka Sodja (36.), za Ljubljančane pa sta zadela Anže Ropret (22.) in Marc-Olivier Vallerand (32.). Zmaji so sprožili 69 strelov (35 v okvir gola), Jeseničani pa 44 (24 v gol), a so imeli v vratih razpoloženega Žana Usa, ki je ubranil več kot 94 odstotkov strelov.

Prvo tekmo finala so pred praznimi tribunami v dvorani Tivoli zaznamovale številne kazni in nezbranost predvsem domačih hokejistov. Pri Olimpiji je v vratih začel Tilen Spreitzer, ki je nadomestil poškodovanega standardnega prvega vratarja Paava Hölsäja. Prvo tretjino so z dvema zadetkoma dobili Jeseničani, na začetku druge tretjine pa je kazalo, da so po zadetku Anžeta Ropreta domači našli ravnotežje. Odločilna za razplet tekme pa je bila 33. minuta. Po pretepu Martina Bohinca in Gašperja Glaviča je domači igralec dobil petminutno kazen in še disciplinsko kazen. Ko se je kaznovani Glavič po dveh minutah vrnil, so imeli železarji še tri minute prednost igralca več in jo temeljito izkoristili. Najprej je vodstvo povišal Jaka Sodja v 36. minuti, dve minuti zatem pa so gostje izpeljali še eno podobno akcijo, plošček se je odbil od ograde za vrati in Sašo Rajsar ga je potisnil v prazen gol. Spreitzer je svoje mesto zapustil že šest minut pred koncem tekme, toda kljub pritisku in številnim strelom domačih jeseniški vratar Žan Us v tem delu igre ni klonil, tako da so se gostje veselili prve zmage v finalu.

»Dvoboj smo začeli slabo. Mi smo malo zaspali, Jeseničani pa so prišli v Ljubljano po zmago, kar se je čutilo na ledu. V drugi in tretji tretjini smo bili boljši. Približali smo se na gol zaostanka, a so tekmeci iz protinapada dosegli nov gol. Psihološko smo padli, zato je bilo težko nadaljevati. Na koncu smo vendarle pokazali, da se znamo boriti in stopiti skupaj. Od tod moramo črpati energijo za nadaljevanje finala,« je tekmo ocenil hokejist Olimpije Miha Štebih.

Z dvema zadetkoma je bil junak finala Sašo Rajsar, ki se je Jeseničanom priključil pred sezono, kamor je prišel iz Olimpije. »Sodniški kriterij je bil precej strog, kar je bolje, kot da sodniki puščajo pregrobo igro. Ljubljančani so storili napako, ker so si prislužili petminutno kazen, kar smo izkoristili in odločili tekmo v našo prid. V golu smo imeli tudi bolj razpoloženega vratarja in tudi nekaj športne sreče, saj se nam je plošček večkrat odbil na palico,« je dejal Rajsar. »Imeli smo malo več časa za pripravo na finale, saj so Ljubljančani igrali v finalu alpske lige. Vedeli smo, da bo težko, a se nam je vse izšlo. Na koncu tekme smo se dogovorili, da bomo branili prednost, ne pa skušali doseči nov gol. Zdržali smo ter zmagali.«

Moštvi igrata na tri zmage. Druga tekma finala bo drevi ob 20. uri na Jesenicah. Tretja tekma bo pojutrišnjem v Ljubljani, morebitna četrta 7. maja na Jesenicah, peta pa 10. maja v dvorani Tivoli.