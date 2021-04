Razstava Dvojni polovični čas je pripeljala v galerijo Vžigalica fotografijo, ki je sicer bolj domača v sestrski Jakopičevi galeriji. Ni naključje, da je v času tamkajšnje velike razstave o slovenski reportažni fotografiji tudi tu v fokusu gradivo iz fotografskega arhiva, in sicer iz arhiva Minerva. Ta je nastal iz dveh časopisov v romunskem večkulturnem Cluju – romunskega Faclia (Bakla) in madžarskega Igazság (Resnica). Ukinjena sta bila leta 1990, njun tri desetletja star arhiv pa je postal po romunski revoluciji in strmoglavljenju Ceauşescuja »odvečen«. »Nekdanji urednik Tibori Szabó Zoltán ga je rešil uničenja,« pojasnjuje kustos Jani Pirnat.

Obujajo kolektivizem

Ko je arhivski fond leta 2013 odkril še umetnik Dénes Miklósi, je k sodelovanju pri digitalizaciji povabil še vrsto drugih ustvarjalcev. Skupaj so vzpostavili primer dobre prakse, kako sodobnost po eni strani črpa iz arhiva, po drugi pa pomaga pri zgodovinjenju določenega fenomena. »Cluj je znan po industriji, in tudi na teh fotografijah gre za celo generacijo mladih ljudi, ki je med vojno porušene tovarne znova postavljala na noge, podobno kot je bila to praksa v delavski Jugoslaviji. Delavci so v intervjujih poudarjali, da se tovarna zares vzpostavi šele po dveh, treh desetletjih, te tovarne pa so po revoluciji z vsemi nastavljenimi direktorji propadle v petih letih, stroje so razprodali za drobiž,« pripoveduje o žalostni tranzicijski zgodbi.

Da arhiva delavskih fotografij ne bi dojemali kot propagandnega materiala za Ceauşescujev režim, so umetniki fotografsko gradivo opremili z izkušnjami nekdanjih tovarniških uslužbencev. »Na prvi pogled so fotografije videti socrealistične. A kolektivizem se je po devetdesetih spremenil v individualizem, zato ga zdaj ljudje obujajo s srečanji, kjer delijo svoje zgodbe. Tam so jih obiskali umetniki.« Če je bilo namreč v preteklosti nadvse negotovo ravno delo tovarniških delavcev, je danes v stiski predvsem sodobni prekariat, komentira kustos še pomenljiv naslov razstave. »Sodelujoči umetniki so imeli nekakšen dvojni polovični delovni čas. Dopoldne so denimo poučevali v šolah, popoldne so se ukvarjali z arhivom, ustvarjali…«