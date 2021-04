Sledili so divjim lovcem, ubili so jih teroristi

Na jugovzhodnem delu Burkina Fasa so v ponedeljek ubili dva španska novinarja in irskega aktivista za ohranitev naravne biotske raznovrstnosti ter pripadnika varnostnih sil. Po še ne potrjenih podatkih so bili žrtve oboroženega napada islamske teroristične skupine, medtem ko so spremljali patruljo gozdnih čuvajev proti divjim lovcem v naravnem rezervatu Pama.