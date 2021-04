Ker je Manchester City v letošnji sezoni lige prvakov do včeraj zbral kar devet zmag in remi, je pred polfinalnim obračunom veljal za rahlega favorita. A PSG na drugi strani je na poti med štiri najboljše klube v Evropi izločil težja tekmeca, saj je bil boljši od Barcelone in Bayerna, medtem ko City od Borussie Mönchengladbach in Borussie Dortmund. Uvodne minute na Parku princev v Parizu so minile v skladu z napovedjo, saj so imeli terensko premoč gostje, a so se razmere na zelenici hitro spremenile. V 13. minuti je dlani vratarja angleškega moštva Edersona ogrel Neymar, že dve minuti kasneje pa so Parižani vodili. Kot je izvedel Angel Di Maria, najvišji v skoku pa je bila kapetan PSG Marquinhos, za katerega je bil to že tretji gol v letošnji sezoni lige prvakov. Spomnimo, da je zadel tudi na prvi tekmi četrtfinala proti Bayernu za 2:0, nato pa dve minuti kasneje zaradi poškodbe zapustil igrišče in izpustil tudi povratni obračun. Kljub vodstvu je bil PSG še naprej nevarnejši nasprotnik. V 27. minuti je Di Maria zapretil neposredno iz kota, le minuto kasneje pa je z druge strani kot izvajal Neymar, najvišji v skoku je bil Leandro Paredes, a meril nekoliko nenatančno. Gostje so na prvo pravo priložnost čakali praktično ves polčas, v 42. minuti pa se je po podaji Bernarda Silve v odličnem položaju znašel Phil Foden, saj je bil sam na robu kazenskega prostora, a je streljal po sredini naravnost v vratarja PSG Keylorja Navasa.

Nogometaši Manchestra City so na polčas krenili poklapani, a očitno med premorom strnili vrste in v drugega klonili s povsem drugačnim pristopom. Hitro so prevzeli vajeti igre v svoje noge in počasi začeli plesti mrežo okoli obrambe PSG. Do izenačenje so prišli v 64. minuti iz navidezno povsem nenevarne akcije. Kevin De Bruyne je poslal predložek z leve strani, ta je preletel vse igralce, a pred vratarjem Navasom je žoga odskočila in očitno presenetila Kostaričana ter končala za njegovim hrbtom. Gol je še dodatno ohrabril goste, ki so še naprej pritiskali. Le sedem minut kasneje so zabili še drugega. Riyad Mahrez je izvajal prosti strel, natančno nameril, živi zid PSG pa je storil usodno napako, saj se je razprl in dovolil žogi pot proti vratom, kjer jo je Navas lahko le pospremil z očmi preko črte. Do konca obračuna so gostitelji ostali še brez Idrisse Gueyeja, ki je v 77. minuti zamudil pri startu in s stegnjeno nogo »pokosil« Ilkayja Gündogana ter si prislužil pot pod prho.

»Manchester City je bil v drugem polčasu precej bolj agresiven. Na takšnih tekmah odločajo malenkosti in takšne neumnosti, kot smo si jih privoščili, ne ostanejo nekaznovane. Ostaja nam še povraten obračun, na katerem bomo naredili vse, da spreobrnemo rezultat,« je bil po tekmi iskren edini strelec za PSG Marquinhos. Vezist Cityja Kevin De Bruyne pa je bil nekoliko razočaran, da je njegova ekipa prejela gol. »Šlo je za tekmo dveh različnih polčasov. Začeli smo dobro, a je nato PSG zagospodaril. Resnično imajo izjemno moštvo. Po 25 minutah smo nekoliko spremenili pristop v obrambi ter vzpostavili ravnovesje ter imeli ob koncu polčasa preko Foldna lepo priložnost za izenačenje. Drugi polčas pa je bil z naše strani povsem drugačen. Moj prvi gol je bil nekoliko srečen, a zaslužen. Čaka nas še težak povraten obračun, a smo lahko zadovoljni s prikazanim na prvem.«