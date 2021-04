Albanski premier Edi Rama je imel sinoči na glavnem trgu Skenderbeg v Tirani velik povolilni shod, na katerem je dva dni po nedeljskih parlamentarnih volitvah razglasil zmago, potem ko so mu jo po prvotnem zaostanku napovedali tudi rezultati državne volilne komisije.

Po preštetih glasovnicah s 5107 od 5199 volišč (dobrih 98 odstotkov) je Ramova Socialistična stranka Albanije osvojila 74 poslanskih sedežev v 140-članskem parlamentu. Šestinpetdesetletni Rama, ki je na čelu vlade od leta 2013, bi s tem dosegel veliko zmago, potem ko je bil med kampanjo tarča kritik glede slabega vodenja boja proti epidemiji in krivde za gospodarsko krizo.

Glavna konkurentka socialistov, Demokratska stranka Lulzima Bashe, ki je bila na čelu trinajstčlanskega Zavezništva za spremembe, je po podatkih volilne komisije dobila 59 sedežev, Gibanje za socialistično integracijo, ki je blizu demokratom, pa štiri sedeže. Še v nedeljo so demokrati razglasili zmago, ko so prvi rezultati kazali, da so skupaj z Gibanjem dobili polovico glasov, socialisti pa 44 odstotkov. A z naraščanjem števila preštetih glasovnic so se počasi potrdili izidi vzporednih volitev, ki so pokazali zmago Rame.

Slednji je včeraj na shodu v Tirani demokratom popihal na dušo, da so bili dobri tekmeci, »ki jih je bilo premagati težje kot Barcelono Pepa Guardiole«. Vendar je bilo v očitno poraženi glavni opozicijski stranki že zaznati trenja s prvimi pozivi k odstopu Bashe, kot so poročali albanski časniki.

Tri sedeže je po podatkih volilne komisije osvojila Socialdemokratska stranka. Ostalih trinajst je prejelo po manj kot odstotek podpore.