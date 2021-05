V zgodbo o non-paperju, ki predvideva vnovično risanje meja na Zahodnem Balkanu, je pred dnevi nekdanji veliki mufti v BiH Mustafa Cerić vpletel nekdanjega predsednika Slovenije Milana Kučana. Cerić v odprtem pismu Milanu Kučanu očita, da je kal za sporni non-paper, ki naj bi ga nekaterim evropskim voditeljem razdelil premier Janez Janša, nastala še v času Kučanove vloge posebnega slovenskega odposlanca za BiH iz leta 2010. Naj spomnimo, da ga je vlada Boruta Pahorja takrat imenovala za odposlanca, da bi preučil možnosti izvedbe ustavnih reform v BiH. Poročilo, ki ga je pripravil Kučan na osnovi pogovorov z bosanskimi sogovorniki, je Pahor takrat označil za zelo dobro, služilo pa naj bi kot del slovenskih priprav na razpravo o razmerah v BiH, ki bi morala potekati na evropskem svetu.

Cerić tudi citira del iz tajnega Kučanovega poročila v takratni vlogi odposlanca. »...neobhodno je osvetliti, kaj bi bilo potrebno storiti v slučaju, da politične elite zavrnejo, da živijo v Bosni in Hercegovini kot skupni državi in njeno evropsko prihodnost. Bolje je mirno razdeliti pod nadzorom in intervencijo mednarodne skupnosti kot pa še naprej krepiti mednarodne blokade, poglabljajoče spore in zaostajanje v gospodarskem in družbene razvoju. V tem slučaju mora imeti mednarodna skupnost aktivno vlogo, saj bi razpad BiH imel posledice za odnose, mir in varnost na področju bivše Jugoslavije in širšem območju jugovzhodne Evrope,« Cerić navaja del Kučanovega poročila. Nekdanji veliki mufti sicer priznava, da zamisli o delitvi BiH niso nove, a da je razočaran, ker je na prenašanje te ideje pristal prijatelj Kučan, za katerega so mislili, da je politik drugačnega kova od Miloševića in Tuđmana.

Kučan: poročilo je bilo poziv za ohranitev ozemeljske celovitosti BiH

Na odprto pismo je včeraj odgovoril nekdanji predsednik Kučan, ki je zapisal, da se v Sloveniji soočamo z manipulacijami okoli »non-paperja« in tudi njegovega takratnega poročila v vlogi odposlanca za BiH. Obžaloval je, da med te manipulacije sodijo tudi izjave Cerića. Kučan je sicer v svojem pismu uvodoma izpostavil, da se je vedno zavzemal za ozemeljsko celovitost suverene BiH, ki jo enakopravno konstituirajo vsi trije narodi, in to v mejah, kakršne je imela kot jugoslovanska republika. »Dosledno sem se zavzemal tudi za prihodnost BiH v EU, kar bi njenim državljanom zagotavljalo mir, varnost, blaginjo, enakopravnost in dostojanstvo. Za vse to se zavzemam, kolikor in kjer morem, še zdaj. To veste oziroma bi lahko vedeli tudi vi, g. Cerić,« piše Kučan.

Nato pojasnjuje, kako je nastalo njegovo poročilo ter dodaja, da je razprava o razmerah v BiH nato na vrhu Evropske unije odpadla. »Pri pripravi poročila sem izhajal iz krute realnosti, v katerih živijo državljani BiH in ne iz fiktivnih stanj in iracionalnih podmen. Moje izhodišče je bilo, da obstoj BiH zagotavljajo njeni državljani, ker je to njihov interes, in ne sile od zunaj ali od zgoraj. Prepričan sem, da samo tako lahko politika rešuje probleme, vedno s pogledom v prihodnost in ne v preteklost. Dejstvo je, da je obdobje od sprejetja Daytonskega sporazuma v veliki meri obdobje izgubljenih priložnosti in da bi nadaljevanje obstoječega stanja pomenilo težko nadomestljivo izgubo za gospodarski in socialni razvoj, za blaginjo, za doseganje funkcionalnosti države in za njeno približevanje EU,« piše Kučan.

Nekdanji predsednik države poudarja, da je bila njegova celotna analiza, tudi odstavek, ki ga je navedel Cerić in ga spodbudil k pisanju pisma, poziv za ohranitev ozemeljske celovitosti BiH in BiH kot države treh enakopravnih narodov. »Famozni non-paper, vsaj kolikor je poznan javnosti, pa se zavzema za razkosanje BiH, ne da bi njene državljane o tem kdor koli kaj vprašal,« še piše Kučan.