Ta jed je z izbrano solato lahko čisto enostavno kar samostojna jed, lahko pa je odlična priloga izbranemu proteinu. Poleg lahko pripravite na primer pečeno meso ali pa lososa.

Recept za pripravo odlične kremne gobove omake mora imeti vsak dober kuhar. Uporabite lahko gobe, ki so vam najbolj všeč in ki jih imate na razpolago. Uporabite kar najbolj dostopne rjave šampinjone, ki so ravno prav kompaktni in z malo spretne obdelave zelo okusni. Uporabite lahko tudi jurčke, šotorovke, šitake gobe itd.

Da je omaka bolj bogata, ji dodamo smetano in parmezan, če pa bi recept za gobovo omako brez mlečnih izdelkov, pa odklikajte na recept Neverjeten cvetačni zrezek z gobovo omako, kjer lahko vidite, kako cvetačo spremeniti v odličen vegi kvazi zrezek.

Pa si poglejmo še gomolj zelene. Gomolj zelene ni ravno najlepše izgledajoča zelenjava, človek se je kar malo ustraši. A če jo pravilno pripravite, resnično zasije. Najtežji del priprave pireja iz zelene je rezanje na kocke. Takole postopajte: zeleno najprej previdno odrežite na spodnjem delu gomolja, potem pa še na zgornjem. Nato gomolj postavite na odrezan del, da se vam ne kotali sem in tja in ga z nožem postopoma previdno obrezujte. Narežite na kose, nato pravokotničke in na kocke. Potem pa jo pripravite še tako, kot je napisano v receptu in ves trud bo poplačan. Odlični okusi! Za lažjo predstavo rezanja in samostojno objavo recepta odklikajte na recept Kremast zelenjavni pire iz gomolja zelene

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za pire iz zelene: 1 srednje velik gomolj zelene približno 0,5 l mleka 1/4 žličke soli 1/8 žličke muškatnega oreščka 2 koščka mleka

Sestavine za gobovo omako: 1 košček masla 1 žlica olja 400 g svežih gob 1/2 čebule 2 stroka česna 2 vejici svežega (ali 1/2 žličke suhega) timijana 1 dcl vode 1 žlica moke 0,5 dcl sladke smetane 20 g parmezana 1/2 žličke soli poper 1 žlička olja peteršilj in parmezan za okras