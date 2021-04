Potem ko je tretji obračun finala državnega prvenstva pripadel Mariboru (3:2) in izid v zmagah znižal na 1:2, se serija danes znova seli v Ljubljano. Ni bilo malo takšnih, ki so sicer pričakovali, da bo odločitev o prvaku padla že v torek. Še toliko bolj, ker so Štajerci nastopili močno oslabljeni. Poleg Ahmeda Ihbajrija, ki je že pred časom zaključil sezono, in Jana Mulca so na tretji tekmi ostali tudi brez Mihe Cafute, a so odsotnost trojice uspešno nadomestili z borbeno predstavo na igrišču.

»Zmaga Maribora me ni presenetila. Ne smemo zanemariti, da je bil po rednem delu prvi. Za sabo je pustil odlični ekipi ACH Volleyja in Calcit Volleyja ter tudi ostala moštva, ki niso bila slaba. Od Maribora sem pričakoval, da bo v finalu igral uspešno,« pravi odbojkarski poznavalec Zoran Jerončič, vesel dejstva, da je prvenstvo po dolgih letih znova izenačeno. »Za slovensko moško odbojko je to zelo pomembno. Mislim, da prvenstvo ni niti približno še odločeno. V Tivoliju bo še vroče,« napoveduje pred današnjim dvobojem. Čeprav kakovost in širina moštva ostajata glavna aduta ACH Volleyja, pa Jerončič poudarja, da to še ne pomeni jamstva za uspeh. »Ne zmaga zmeraj tisto, kar je zapisano na papirju. Mislim, da je želja in zagnanost Mariborčanov, da s prestola vržejo ACH Volley, zelo velika. Pri njih je pomembno še nekaj – so ekipa. Vidi se, da imajo srce in rezultati so tu.«

Eden največjih poznavalcev odbojke v Sloveniji sicer danes pričakuje predvsem še boljšo igro korektorjev obeh ekip Božidarja Vučićevića pri aktualnih prvakih in Alena Šketa pri izzivalcih. Čeprav za zadnjega meni, da se je kot sprejemalec, ki je na položaju korektorja zamenjal Ihbajrija, znašel dobro. »Ihbajri jim zelo manjka, kar pa ne pomeni, da je Šket slab. Alen se mora zdaj ujeti s podajalcem, za kar ob odsotnosti treningov zaradi ukrepov niti ni imel časa,« razmišlja Jerončič in se dotakne tudi mladega zvezdnika Maribora Roka Možiča (na fotografiji). Slovenski reprezentant je bil celo sezono eden ključnih igralcev trenerja Sebastijana Škorca, izneveril pa se ni niti na zadnji tekmi, ko je ACH Volleyju nasul 26 točk. »Spominja me na nekdanjega srbskega reprezentanta Vladimirja Grbića. Je samozavesten in če je tako, strahu na tako pomembnih tekmah ne čutiš. Zanj ni ovir. Vsi mislimo, kako mlad je, on pa, da je najboljši. Je zelo inteligenten in pravi biser slovenske odbojke,« zaključi Jerončič. rk