ACH Volley je napravil velik korak k osvojitvi 17. zaporedne, skupno pa že 18. državne zvezdice. Ljubljančani so proti Mariboru podobno kot že prvo tekmo finala tudi drugo v Tivoliju dobili z izidom 3:1 (22, -21, 15, 22). Do uspeha so prišli na krilih srbskega korektorja Božidarja Vučićevića, ki je bil z 22 točkami najboljši igralec tekme, v vrstah Štajercev pa sta jih po 18 prispevala slovenska reprezentanta Alen Šket in Rok Možič. »Vesel sem, da smo stali skupaj tudi, ko nam ni šlo. Na koncu smo izvlekli pomembno zmago in gremo lahko sproščeno v Maribor,« je ocenil podajalec ACH Volleyja Gregor Ropret.

Ekipi na igrišču nista navdušili s kakovostno predstavo. Več kot tritedenski premor zaradi koronavirusne okužbe v vrstah Maribora in nato še prekinitev prvenstva zaradi vladnih ukrepov sta pustila posledice. Na obeh straneh smo lahko videli številne neizsiljene napake pa tudi poteze, ki jih moštva v sklepnem delu sezone običajno ne počnejo in so posledica pomanjkanja ekipnih treningov. Pri gostih se je znova močno poznala odsotnost poškodovanega korektorja Ahmeda Ihbajrija, medtem ko so domači nastopili brez libera Kyla Patricka Dagostina.

Američana je na enem od treningov zadela žoga v glavo in je bržkone utrpel lažji pretres možganov, a ga je na igrišču kljub manjši minutaži v letošnji sezoni uspešno nadomestil Urban Toman. »Po prvi finalni tekmi smo bili v naletu, zato smo si želeli čim prej nadaljevati finalno serijo. Žal je prišlo do prekinitve, po kateri se je bilo zelo težko vrniti. Kljub končnemu rezultatu vseeno nismo prikazali igre, ki smo jo v končnici. Predvsem v atipičnih situacijah nismo odigrali, kot bi morali. Seveda pa je lepo voditi z 2:0 v zmagah, a se zavedamo, da serija še ni končana in da bo teden, ki prihaja, še zahtevnejši,« je dejal podajalec Ljubljančanov Jan Pokeršnik.

Njegova ekipa je po neprepričljivem uvodu v dvoboj in izgubljenem drugem nizu zablestela v tretjem, ki so ga na račun zanesljivega sprejema dobili z desetimi točkami razlike. »Ko smo se znašli v zaostanku treh, štirih točk, nam ni uspelo več ujeti priključka. Zaman smo upali, da se bodo ACH Volleyju primerile črne minute. A priložnost smo zapravili že v prvem nizu, ko smo bili v prednosti, vendar je nismo zadržali. Na igrišču bi morali biti bolj agresivni in bolje odigrati na servisu, točke smo izgubljali pri lahkih žogah, kar se nam ne bi smelo zgoditi. A to, kar smo oboji prikazali na igrišču, ni bilo podobno odbojki. ACH Volley je bil slab, mi pa še slabši. Premor je naredil svoje in brez treninga ne moreš igrati,« je priznal trener Maribora Sebastijan Škorc. Ekipi se bosta znova pomerili že jutri v Mariboru, ko lahko ACH Volley že dvigne prvenstveno lovoriko. »Vse, kar lahko storimo pred naslednjo tekmo, je, da opravimo dva treninga več. Čarati ne moremo, saj je individualna kvaliteta na strani ACH Volleyja,« je še pristavil Škorc.

Po treh finalnih dvobojih so državne prvakinje že postale odbojkarice kamniškega Calcit Volleyja, ki so bile v domači dvorani znova boljše od mariborskega Branika. Zmago so si priigrale, potem ko so zaostajale z 0:2 v nizih, a tekmo zasukale in jo tako kot pretekli dve dobile s 3:2 (-21, -13, 16, 19, 12). »Sam sem jih samo malo usmerjal, najpomembnejši je bil preklop v njihovih glavah. Vesel sem, da je bila ekipa tista, ki je v ekstremno težkem položaju stopila skupaj in končala izredno zahtevno finalno serijo,« je po petem osvojenem naslovu povedal trener Kamničank Gregor Rozman.