Volitve so potekale na šestindvajsetih fakultetah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati, glasove pa so violilvi oddali na daljavo, prek računalniškega sistema.

Udeležba na volitvah ni bila visoka - glasove je oddalo le 17 odstotkov volilnih upravičencev. Najvišja, 60,6 odstotna je bila udeležba med visokošolskimi učitelji in učiteljicami, znanstveniki in raziskovalci. Izmed strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev in delavk se je jih je volitev udeležilo 49,4 odstotka. Med študenti je bilo zanimanje za volitve najmanjše - glasove je oddalo 10,9 odstotkov študentov in študentk.

Glasovi naštetih skupin na univerzitetnih volitvah nimajo enake teže. Učiteljski glasovi štejejo tvorijo 60 odstotkov končnega rezultata, glasovi iz preostalih dveh skupin pa po 20 odstotkov.