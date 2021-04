85. izvedba znamenite Valonske puščice je imela svoje poglavje že pred začetkom dirke. Čeprav je celotno moštvo UAE Emirates cepljeno proti novemu koronavirusu, sta Diego Ulisi in eden izmed članov osebja oddala lažno pozitivni test ob prihodu v Belgijo. Kljub temu, da sta kasneje oddala vsak po tri negativne teste, so belgijske oblasti preprečile nastop celotnega moštva UAE na eni izmed najprestižnejših enodnevnih dirk, novico pa so sporočili le uro pred štartom. To je pomenilo, da smo bili prikrajšani za nov obračun med Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, na startu pa so bili posledično zgolj trije Slovenci namesto predvidenih petih, saj je ob Pogačarju manjkal tudi Jan Polanc. »To so stvari, ki se tekmovalcem ne bi smele dogajati. Trdo smo trenirali, da bi tekmovali na dirki in z nadaljnjimi testi smo dokazali, da smo vsi negativni. To je eh ...,« je bil prvi odziv Pogija, ki ga je zapisal na socialnem omrežju Instagram, ko je izvedel, da danes ne bo mogel tekmovati. Na koncu mu ni preostalo drugega, kot da se z novico sprijazni in si dirko ogleda po televiziji, še pred tem pa so z moštvom opravili trening. 193,6 kilometrov dolga dirka od Charleroija do Huya v Belgiji pa se je nato začela ob začrtanem času, manjkali pa so zgolj kolesarji v belo-črnih dresih.

Odločitev znova na Mur de Huy

Kmalu na začetku se je v beg podalo 8 kolesarjev, ki so si privozili tudi pet minut prednosti, a v glavnini je bilo vez čas vse mirno. Ko se je dirka prevesila v drugo polovico, so v ozadju stopili na plin in hitro začeli zmanjševati razliko. Tempo je bil zelo oster, tako da na številnih kratkih vzponih ni prišlo do novih poskusov bega, vsi so le končali na zadnji vzpon, sloviti Mur de Huy. Čeprav v dolžino meri zgolj 1,3 kilometra, pa naklon na najstrmejšem delu doseže tudi 19 %. Zato Mur de Huy velja za najzahtevnejši zaključek enodnevne dirke in na Valonski puščici lahko slavijo le najboljši kolesarji v karavani.

Glavnino je sicer s poskusom presenečenja še pred zadnjim vzponom malce prebudil Tim Wellens, ki je močno napadel že na predzadnjem vzponu dneva 11 kilometrov do cilja, le malo zatem so bili ujeti tudi ubežniki. Wellens z napadom ni bil uspešen, tako da je glavnina skupaj prišla do odločilne točke dneva.