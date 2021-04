Z dirko Amstel Gold Race na Nizozemskem se je začel teden ardenskih klasik, ki bo vrhunec doživel prihodnji konec tedna s spomenikom Liege-Baston-Liege. Spomenik je lani poskrbel za pomemben mejnik v slovenskem kolesarstvu, saj je Primož Roglič slavil v izjemno dramatičnem zaključku, Tadej Pogačar pa je bil tretji. Vmes v sredo kolesarje čaka še Valonska puščica. Roglič je bil tudi na startu današnje dirke, ki je potekala v 12 krogih dolgih 16,9 kilometra, v vsakem krogu pa so bili na sporedu tudi trije kratki vzponi. Zadnji krog je bil dolg 15,8 kilometra, saj so kolesarji spustili zadnji vzpon imenovan Cauberg. Poleg Rogliča so bili na startu še štirje Slovenci. Pedala so vrteli še Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain), Jan Polanc (UAE) in Luka Mezgec (BikeExchange). V cilju je bil lahko najbolj zadovoljen Roglič, ki se zaradi tehnične okvare ni znašel v boju za najvišja mesta, lahko pa se je veselil zmage klubskega sotekmovalca Wouta Van Aerta, ki je slavil po izjemno napetem ciljnem sprintu.

Slovenci zelo dejavni Že v prvem krogu se je v beg podalo 10 kolesarjev, ki so si privozili zgolj 4 minute prednosti, nato pa jih je glavnina ves čas varno nadzorovala. Pričakovano je bila v glavnini najbolj dejavna domača ekipa Jumbo-Visma, ki je nastopila z izjemno močno postavo. Veliko pomoči so bili deležni tudi s strani Astane, Decquenik Quick Stepa in Movistarja. Prvi krogi so potekali precej mirno, dirka pa se je razživela pet krogov oziroma 70 kilometrov do konca. S spremembo ritma je bil sprva najbolj dejaven Tratnik, ki je hitro poskrbel, da je prednost ubežnikov padla pod dve minuti. Kasneje je z napadom v glavnini poskusil tudi Mohorič. Hude napade pred zadnjim odločilnim krogom je nato pokrival kar najboljši kolesar na svetu Primož Roglič. Ta je že pred tekmo dejal, da se bo prelevil v vlogo pomočnika za Wouta Van Aerta, ki je bil danes kapetan nizozemske ekipe. Roglič žal ni mogel svojemu kapetanu pomagati povsem do konca, saj je ob zadnjem vzponu na Cauberg doživel tehnično okvaro in dirka zanj je bila praktično končana.